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Росіяни вночі атакували Одещину та Миколаївщину: є влучання по енергоб’єктах, 11 поранених

Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 березня 2024, 07:46
Росіяни вночі атакували Одещину та Миколаївщину: є влучання по енергоб’єктах, 11 поранених
Фото: Getty Images

У ніч на 25 березня росіяни атакували Одеську та Миколаївську області ударними БпЛА та протирадіолокаційною ракетою, поцілили в енергетичні об’єкти та житловий будинок, 11 людей поранено.

Джерело: Сили оборони півдня

Деталі: Повідомляється, що перед атакою дронами з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, намагаючись зашкодити роботі ППО, російські терористи випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П.

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Військові зазначають, що ракета втратила бойову спроможність в повітрі. Інформації про руйнування та постраждалих не надходила.

Далі ворог атакував кількома хвилями дронів типу "Shahed-131/136" з акваторії Чорного моря.

По 4 ударних БпЛА було збито на Одещині та Миколаївщині. Однак уникнути влучань не вдалось.

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Так, на Миколаївщині окупанти поцілили по енергетичному об’єкту, спалахнула пожежа, її ліквідували. Люди не постраждали.

Також ворожі дрони баражували серед житлових кварталів населених пунктів.

Внаслідок падіння збитого "Шахеду" в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку, там також була пожежа, яку ліквідували фахівці ДСНС. Вибуховою хвилею було побито кілька навколишніх будинків.

За попередніми даними 11 людей отримали поранення, 2 госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці.

На Одещині уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт та спричинили на ньому пожежу, через що було знеструмлено частину обласного центру та прилеглих населених пунктів. Пожежу ліквідовано.

Люди не постраждали. Відновлювальні та ремонтні роботи тривають.

Теми: Шахедракетний ударвійнаУкраїна
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