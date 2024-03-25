Россияне ночью атаковали Одесскую и Николаевскую области: есть попадания по энергообъектам, 11 раненых

В ночь на 25 марта россияне атаковали Одесскую и Николаевскую области ударными БпЛА и противорадиолокационной ракетой, попали в энергетические объекты и жилой дом, 11 человек ранены.

Источник: Силы обороны юга

Детали: Сообщается, что перед атакой дронами с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, пытаясь помешать работе ПВО, российские террористы выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П.

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Военные отмечают, что ракета потеряла боевую способность в воздухе. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Далее враг атаковал несколькими волнами дронов типа "Shahed-131/136" из акватории Черного моря.

По 4 ударных БпЛА было сбито в Одесской и Николаевской областях. Однако избежать попаданий не удалось.

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Так, на Миколаївщині окупанти поцілили по енергетичному об’єкту, спалахнула пожежа, її ліквідували. Люди не постраждали.

Також ворожі дрони баражували серед житлових кварталів населених пунктів.

Внаслідок падіння збитого "Шахеду" в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку, там також була пожежа, яку ліквідували фахівці ДСНС. Вибуховою хвилею було побито кілька навколишніх будинків.

За попередніми даними 11 людей отримали поранення, 2 госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці.

На Одещині уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт та спричинили на ньому пожежу, через що було знеструмлено частину обласного центру та прилеглих населених пунктів. Пожежу ліквідовано.

Люди не постраждали. Відновлювальні та ремонтні роботи тривають.