У Конгресі США припускають, що пакет з допомогою Україні винесуть на голосування після Великодня
Голова комітету міжнародних відносин Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол вважає, що спікер Майк Джонсон винесе на голосування проєкт з підтримкою України, Ізраїлю та Тайваню вже після Великодня, який цьогоріч припадає на 31 березня.
Джерело: Маккол в інтерв’ю телеканалу CBS передає "Європейська правда"
Пряма мова: "Він прихильний до того, щоб винести його (проєкт – ред.) на розгляд після Великодня. І ми працюємо над цим законопроєктом".
Деталі: Він ухилився від відповіді на запитання, чи станеться це після 9 квітня, коли Палата повернеться до роботи, однак уточнив, що хотів би "закінчити якомога швидше".
"Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, і програємо Путіну, дозволимо йому захопити Україну, Молдову, Грузію, залишимо наших союзників, як ми це зробили в Афганістані. Це зробить Сполучені Штати слабшими чи сильнішими? Я думаю, що слабшими", – додав конгресмен.
Передісторія:
- Сам Джонсон раніше заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування на підтримку України розглянуть у Палаті представників, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.
- Як відомо, у ранкові години суботи Сенат Конгресу США затвердив багатостраждальний бюджет обсягом 1,2 трлн доларів – за кілька годин після того, як формально гроші на функціонування уряду закінчилися.
- Після цього документ був підписаний президентом США Джо Байденом, який також закликав Палату представників ухвалити проєкт з підтримкою України, Ізраїлю та Тайваню.