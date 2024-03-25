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У Конгресі США припускають, що пакет з допомогою Україні винесуть на голосування після Великодня

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 березня 2024, 08:22
У Конгресі США припускають, що пакет з допомогою Україні винесуть на голосування після Великодня
Майк Джонсон, фото: Getty Images

Голова комітету міжнародних відносин Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол вважає, що спікер Майк Джонсон винесе на голосування проєкт з підтримкою України, Ізраїлю та Тайваню вже після Великодня, який цьогоріч припадає на 31 березня.

Джерело: Маккол в інтерв’ю телеканалу CBS передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Він прихильний до того, щоб винести його (проєкт – ред.) на розгляд після Великодня. І ми працюємо над цим законопроєктом".

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Деталі: Він ухилився від відповіді на запитання, чи станеться це після 9 квітня, коли Палата повернеться до роботи, однак уточнив, що хотів би "закінчити якомога швидше".

"Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, і програємо Путіну, дозволимо йому захопити Україну, Молдову, Грузію, залишимо наших союзників, як ми це зробили в Афганістані. Це зробить Сполучені Штати слабшими чи сильнішими? Я думаю, що слабшими", – додав конгресмен.

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Теми: СШАдопомога Україні
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