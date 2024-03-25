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В Конгрессе США предполагают, что пакет с помощью Украине вынесут на голосование после Пасхи

"Европейская правда", Станислав ПогориловПонедельник, 25 марта 2024, 08:22
В Конгрессе США предполагают, что пакет с помощью Украине вынесут на голосование после Пасхи
Майк Джонсон, фото: Getty Images

Председатель комитета международных отношений Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол считает, что спикер Майк Джонсон вынесет на голосование проект с поддержкой Украины, Израиля и Тайваня уже после Пасхи, которая в этом году приходится на 31 марта.

Источник: Маккол в интервью телеканалу CBS передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Он благосклонен к тому, чтобы вынести его (проект - ред.) на рассмотрение после Пасхи. И мы работаем над этим законопроектом".

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Детали: Он уклонился от ответа на вопрос, произойдет ли это после 9 апреля, когда Палата вернется к работе, однако уточнил, что хотел бы "закончить как можно скорее".

"Если мы проиграем в Украине, как в Афганистане, и проиграем Путину, позволим ему захватить Украину, Молдову, Грузию, оставим наших союзников, как мы это сделали в Афганистане. Это сделает Соединенные Штаты слабее или сильнее? Я думаю, что слабее", – добавил конгрессмен.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Сам Джонсон ранее заявил, что законопроект о дополнительном финансировании в поддержку Украины рассмотрят в Палате представителей, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.
  • Как известно, в утренние часы субботы Сенат Конгресса США утвердил многострадальный бюджет объемом 1,2 трлн долларов – через несколько часов после того, как формально деньги на функционирование правительства закончились.
  • После этого документ был подписан президентом США Джо Байденом, который также призвал Палату представителей принять проект с поддержкой Украины, Израиля и Тайваня.

Темы: СШАпомощь Украине
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