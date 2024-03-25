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Біля російського посольства в Ризі невідомі зірвали плакати на підтримку України

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 березня 2024, 09:32
Біля російського посольства в Ризі невідомі зірвали плакати на підтримку України
Фото: Getty Images

У латвійській столиці Ризі минулими вихідними кілька людей зірвали плакати, які стосувалися підтримки України, поліція запевняє що фіксує адміністративні порушення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: Про зняття плакатів на підтримку України повідомив активіст Яніс Пелцис, який розмістив відео у соцмережі Х

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На відео видно, які дві жінки зривають плакати, ще один чоловік обурювався зйомці цього. Активіст зазначив, що поліція не реагувала на інцидент.

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Однак згодом речниця Держполіції Гіта Гжибовська заявила, що в ситуаціях, коли поліція виявляє порушення, спрямовані проти підтримки України, зокрема пошкодження відповідних плакатів, особи притягуються до відповідальності.

За її словами, в суботу та в неділю за псування таких плакатів було оштрафовано по одній людині.

Загалом за суботу за різні порушення біля посольства Росії було порушено 12 проваджень щодо адміністративних правопорушень, а також затримано кілька осіб.

Цей випадок теж буде оцінено відповідним чином, додала представниця поліції.

Що було раніше:

  • 16 березня Державна поліція Латвії наклала адміністративні штрафи на двох громадян Росії, які агресивно поводились біля російського посольства перед голосуванням на російських президентських "виборах".
  • Крім того, Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) закрила доступ у Латвії до дев'яти сайтів, що поширюють російську пропаганду.

Теми: ЛатвіяРосіяУкраїнавійна
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