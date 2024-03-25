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Возле российского посольства в Риге неизвестные сорвали плакаты в поддержку Украины

"Европейская правда", Станислав ПогориловПонедельник, 25 марта 2024, 09:32
Возле российского посольства в Риге неизвестные сорвали плакаты в поддержку Украины
Фото: Getty Images

В латвийской столице Риге в минувшие выходные несколько человек сорвали плакаты, которые касались поддержки Украины, полиция уверяет что фиксирует административные нарушения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: О снятии плакатов в поддержку Украины сообщил активист Янис Пелцис, который разместил видео в соцсети Х

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На видео видно, как две женщины срывают плакаты, еще один человек возмущался съемке этого. Активист отметил, что полиция не реагировала на инцидент.

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Однако впоследствии пресс-секретарь Госполиции Гита Гжибовская заявила, что в ситуациях, когда полиция выявляет нарушения, направленные против поддержки Украины, в частности повреждение соответствующих плакатов, лица привлекаются к ответственности.

По ее словам, в субботу и в воскресенье за порчу таких плакатов было оштрафовано по одному человеку.

Всего за субботу за различные нарушения возле посольства России было возбуждено 12 производств по административным правонарушениям, а также задержаны несколько человек.

Этот случай тоже будет оценен соответствующим образом, добавила представитель полиции.

Что предшествовало:

  • 16 марта Государственная полиция Латвии наложила административные штрафы на двух граждан России, которые агрессивно вели себя возле российского посольства перед голосованием на российских президентских "выборах".
  • Кроме того, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл доступ в Латвии к девяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду.

Темы: ЛатвияРосcияУкраинавойна
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