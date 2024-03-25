Возле российского посольства в Риге неизвестные сорвали плакаты в поддержку Украины

В латвийской столице Риге в минувшие выходные несколько человек сорвали плакаты, которые касались поддержки Украины, полиция уверяет что фиксирует административные нарушения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: О снятии плакатов в поддержку Украины сообщил активист Янис Пелцис, который разместил видео в соцсети Х

Реклама:

На видео видно, как две женщины срывают плакаты, еще один человек возмущался съемке этого. Активист отметил, что полиция не реагировала на инцидент.

ВИДЕО ДНЯ

Однако впоследствии пресс-секретарь Госполиции Гита Гжибовская заявила, что в ситуациях, когда полиция выявляет нарушения, направленные против поддержки Украины, в частности повреждение соответствующих плакатов, лица привлекаются к ответственности.

По ее словам, в субботу и в воскресенье за порчу таких плакатов было оштрафовано по одному человеку.

Всего за субботу за различные нарушения возле посольства России было возбуждено 12 производств по административным правонарушениям, а также задержаны несколько человек.

Этот случай тоже будет оценен соответствующим образом, добавила представитель полиции.

Что предшествовало: