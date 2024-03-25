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Ракетна атака на Київ: уламки впали на центр і ще 3 райони, семеро постраждалих

Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 березня 2024, 10:36
Ракетна атака на Київ: уламки впали на центр і ще 3 райони, семеро постраждалих
фото: Нацполіція

Вранці 25 березня Росія вдарила балістичними ракетами по Києву: уламки впали у Печерському, Солом'янському, Голосіївському та Дарницькому районах, пошкоджено дві багатоповерхівки, постраждало 7 людей, серед яких 16-річна дівчина.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили, мер Києва Віталій Кличко, Т.в.о. голови Дарницької районної держадміністрації Микола КалашникКМВА

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Деталі: За даними столичної влади, наразі кількість постраждалих зросла до 7 людей, серед яких 16-річна дівчина. Двох – госпіталізували, іншим медики надали допомогу на місці.

Повідомляється, що у Печерському районі пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю - руйнація на площі приблизно 100 квадратних метрів. Без послідуючого горіння. Відомо, що пошкодження отримав спортзал.

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У Солом’янському районі пошкоджений багатоповерховий будинок. Інформація про потерпілих з’ясовується.

У Голосіївському районі падіння уламків зафіксовано в лісосмузі.

У Дарницькому районі падіння уламків - на приватну забудову. Попередньо загорання нежитлового приміщення.

Міністерство культури повідомило, що внаслідок падіння уламків ракети, у Київській державній Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука руйнувань зазнала центральна частина корпусу.

Зокрема, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу. 

Т.в.о. голови Дарницької районної держадміністрації Микола Калашник повідомив, що після ракетного обстрілу уламком пошкоджено приватний будинок у мікрорайоні Осокорки без подальшого загоряння.

Рятувальники попередили, що аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть бути люди. У будівлі однієї зі шкіл розгорнуто штаб допомоги Червоного Хреста.

Столичні комунальникик повідомили, що унаслідок ворожого обстрілу тимчасово змінено роботу двох тролейбусних маршрутів: тролейбуси маршруту №15 курсують від ст. м. "Палац спорту" до зупинки "Ботанічний сад"; тролейбуси маршруту №38 курсують від зупинки "Національний музей історії України у Другій світовій війні" до зупинки "Ботанічний сад".

Теми: Київповітряна тривогаракетний удар
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