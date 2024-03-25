Ракетная атака на Киев: обломки упали на центр и еще 3 района, пятеро пострадавших

Утром 25 марта Россия ударила баллистическими ракетами по Киеву: обломки упали в Печерском, Соломенском, Голосеевском и Дарницком районах, повреждены две многоэтажки, пострадали 7 человек, среди которых 16-летняя девушка.

Источник: карта тревог, Воздушные силы, мэр Киева Виталий Кличко, В.и.о. председателя Дарницкой районной госадминистрации Николай Калашник, КГВА

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Детали: По данным столичных властей, сейчас количество пострадавших возросло до 7 человек, среди которых 16-летняя девушка. Двух - госпитализировали, другим медики оказали помощь на месте.

Сообщается, что в Печерском районе повреждено многоэтажное нежилое здание - разрушение на площади примерно 100 квадратных метров. Без последующего горения. Известно, что повреждения получил спортзал.

В Соломенском районе поврежден многоэтажный дом. Информация о пострадавших выясняется.

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В Голосеевском районе падение обломков зафиксировано в лесополосе.

В Дарницком районе падение обломков - на частную застройку. Предварительно возгорание нежилого помещения.

Министерство культуры сообщило, что в результате падения обломков ракеты, в Киевской государственной Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука разрушениям подверглась центральная часть корпуса.

В частности, полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Также существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории заведения.

И.о. председателя Дарницкой районной госадминистрации Николай Калашник сообщил, что после ракетного обстрела осколком поврежден частный дом в микрорайоне Осокорки без дальнейшего возгорания.

Спасатели предупредили, что аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами могут быть люди. В здании одной из школ развернут штаб помощи Красного Креста.

Столичные коммунальщики сообщили, что в результате вражеского обстрела временно изменена работа двух троллейбусных маршрутов: троллейбусы маршрута №15 курсируют от ст. м. "Дворец спорта" до остановки "Ботанический сад"; троллейбусы маршрута №38 курсируют от остановки "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" до остановки "Ботанический сад".