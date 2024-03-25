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У Молдові попередили про ймовірні провокації РФ у невизнаному Придністров’ї 

"Європейська правда", Анастасія ПроцПонеділок, 25 березня 2024, 12:04
У Молдові попередили про ймовірні провокації РФ у невизнаному Придністров’ї 
Ілюстраційней фото: Getty Images

Бюро з реінтеграції Молдови, коментуючи нещодавній інцидент у невизнаному Придністров’ї, коли дрон нібито атакував військову частину та знищив військовий вертоліт Мі-8, попередило про можливі подібні провокації з боку Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Realitatea

Деталі: Зокрема, у Бюро зазначили, що влада Молдови ретельно проаналізувала відеоматеріали з інцидентом і прийшла до висновку, що ролик містить явні елементи відеомонтажу, що свідчить про те, що вогонь по вертольоту був спричинений іншими факторами, а не безпілотником.

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Інцидент був навмисно спровокований з метою створення паніки та підтримання напруженості в суспільстві, додали в Бюро.

"Судячи з наявної у нас інформації, важливо проінформувати громадськість про те, що в майбутній період Російська Федерація планує ще більше подібних дій по периметру Придністровського регіону і Зони безпеки", – йдеться у повідомленні.

Такі дії мають на меті посилити паніку, викликати недовіру в суспільстві і послабити економіку, зазначили в Бюро.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 17 березня придністровські ЗМІ повідомили про вибух і пожежу на території військової частини в Тирасполі. За інформацією "Першого Придністровського", вибух став результатом атаки дрона.

При цьому міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос стверджує, що Росія не відмовилась від намірів загарбати Молдову, проте ознак військової загрози країні наразі немає.

Придністров’я, на території якого понад 30 років незаконно перебувають російські військові в порушення суверенітету Молдови, є джерелом регіональної напруженості.



Теми: МолдоваПридністров'яРосія
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