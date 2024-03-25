Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Молдове предупредили о возможных провокациях РФ в непризнанном Приднестровье 

"Европейская правда", Анастасия ПроцПонедельник, 25 марта 2024, 12:04
В Молдове предупредили о возможных провокациях РФ в непризнанном Приднестровье 
Иллюстрационное фото: Getty Images

Бюро по реинтеграции Молдовы, комментируя недавний инцидент в непризнанном Приднестровье, когда дрон якобы атаковал воинскую часть и уничтожил военный вертолет Ми-8, предупредило о возможных подобных провокациях со стороны России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Realitatea

Детали: В частности, в Бюро отметили, что власти Молдовы тщательно проанализировали видеоматериалы с инцидентом и пришли к выводу, что ролик содержит явные элементы видеомонтажа, что свидетельствует о том, что огонь по вертолету был вызван другими факторами, а не беспилотником.

Реклама:

Инцидент был намеренно спровоцирован с целью создания паники и поддержания напряженности в обществе, добавили в Бюро.

"Судя по имеющейся у нас информации, важно проинформировать общественность о том, что в будущий период Российская Федерация планирует еще больше подобных действий по периметру Приднестровского региона и Зоны безопасности", – говорится в сообщении.

Такие действия имеют целью усилить панику, вызвать недоверие в обществе и ослабить экономику, отметили в Бюро.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 17 марта приднестровские СМИ сообщили о взрыве и пожарена территории воинской части в Тирасполе. По информации "Первого Приднестровского", взрыв стал результатом атаки дрона.

При этом министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос утверждает, что Россия не отказалась от намерений захватить Молдову, однако признаков военной угрозы стране пока нет.

Приднестровье, на территории которого более 30 лет незаконно находятся российские военные в нарушение суверенитета Молдовы, является источником региональной напряженности.



Темы: МолдоваПриднестровьеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие

Возле Днепра сбили российскую Х-59

Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии

Зеленский уволил Шефира и нескольких своих советников

ISW: РПЦ МП предложила Кремлю ультранационалистическую идеологию

Все новости...

Читайте УП В Google News

Молдова
Более 50% жителей Молдовы за заморозку войны в Украине и территориальные уступки РФ — опрос
Решение саммита ЕС по Украине и Молдове может осложниться из-за прогресса Боснии — СМИ
Молдова не позволит делегации РФ лично приехать на конференцию, организованную по линии ООН
Последние новости
17:37
футбол"Черноморец" разгромил "Полесье" в Житомире. Хет-трик на счету Авагимяна
17:32
Meta не может задержать пересмотр условий конфиденциальности
17:14
Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне, пока частично
17:02
Кадровые изменения в Офисе президента: почему Зеленский уволил Смирнова, Днипрова та Шефира
17:01
Во Львове на систему е-билетов была осуществлена хакерская атака – горсовет
16:52
фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие
16:37
Британская разведка оценила прогресс РФ в последние недели и ее способность поглощать потери
16:29
Кличко задекларировал миллион гривен дохода и зарегистрирован в квартире брата
16:28
Американка, которая самостоятельно сделала аборт, требует 1 млн долларов возмещения за 2 дня в тюрьме
16:01
Середу признали лучшим спортсменом 2023 года по версии European Aquatics
Все новости...
Реклама: