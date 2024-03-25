Отримаємо демагогію замість пояснень: глава МЗС Польщі про інцидент з ракетою РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що від російського посла вимагатимуть пояснень щодо інциденту з російською ракетою, проте водночас зазначив, що навряд їх отримають.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву очільника польського МЗС

Деталі: Відповідаючи на запитання про виклик російського посла, він сказав, що "ми вимагатимемо пояснень, але, ймовірно, отримаємо певну демагогію".

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"Сьогодні ми будемо консультуватися в канцелярії прем'єр-міністра, я також поговорю з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (Єнсом Столтенбергом. – Ред.)", – додав Сікорський.

На запитання щодо теракту у Підмосков’ї Сікорський відповів, що "ми, звичайно, висловимо наші співчуття сім'ям жертв, але водночас ми пропонуємо, щоб замість того, щоб сіяти терор в Україні, Росія розібралась би з терором у себе вдома".

У ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

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У зв'язку з інцидентом Польща оголосила про наміри викликати посла РФ і вручити йому ноту протесту.

А міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.