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Получим демагогию вместо объяснений: глава МИД Польши об инциденте с ракетой РФ

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПонедельник, 25 марта 2024, 13:46
Получим демагогию вместо объяснений: глава МИД Польши об инциденте с ракетой РФ
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что от российского посла потребуют объяснений относительно инцидента с российской ракетой, однако в то же время отметил, что вряд ли их получат.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление главы польского МИД 

Детали: Отвечая на вопрос о вызове российского посла, он сказал, что "мы будем требовать объяснений, но, вероятно, получим определенную демагогию".

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"Сегодня мы будем консультироваться в канцелярии премьер-министра, я также поговорю с генеральным секретарем Североатлантического альянса (Йенсом Столтенбергом. – Ред.)", – добавил Сикорский.

На вопрос о теракте в Подмосковье Сикорский ответил, что "мы, конечно, выразим наши соболезнования семьям жертв, но в то же время мы предлагаем, чтобы вместо того, чтобы сеять террор в Украине, Россия разобралась бы с террором у себя дома".

В ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

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В связи с инцидентом Польша объявила о намерениях вызвать посла РФ и вручить ему ноту протеста.

А министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.



Темы: ПольшаРосcия
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