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Посли ЄС у понеділок не затвердять угоду щодо лібералізацї торгівлі з Україною – ЗМІ

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 березня 2024, 13:56
Посли ЄС у понеділок не затвердять угоду щодо лібералізацї торгівлі з Україною – ЗМІ
Фото: Getty Images

Посли 27 країн ЄС знову не затвердять оновлення і продовження дії угоди про лібералізовану торгівлю з Україною, повідомляє RMF24 з посиланням на джерела у Брюсселі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Детаталі: Повідомляється, що посли ЄС мали затвердити угоду з Україною у понеділок 25 березня.

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Бельгійське головування нібито відклало затвердження оновленої угоди на середу, пояснивши це тим, що багато країн ще не визначилися з тим, як голосуватимуть. Головування відтак вирішило дати їм додатковий час, щоб фіналізувати позицію.

Бельгійське головування не хотіло б додаткових змін у теперішню редакцію тексту, оскільки це потребувало би додаткових перемовин з Європарламентом, а це загрожує тим, що процес не буде завершено вчасно.

З огляду на наближення європейських виборів зустрічі комітетів Європарламенту вже не проводяться, а останні дві пленарні сесії будуть вже у квітні. Оновлену угоду потрібно затвердити найпізніше 5 червня, коли спливає термін дії теперішньої.

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Водночас французькі дипломати нібито кажуть, що відкладення означає, що "перемовини ще тривають" і зміни у текст можливі. Франція, як і Польща, хотіла би більшого "референтного періоду", до якого будуть прив’язані ліміти на обсяги імпорту певних видів агропродукції з України. Також у Парижі хочуть додати до цього списку деякі інші види продукції. Позицію Польщі та Франції нібито почали підтримувати більша кількість країн, і не лише найближчі сусіди України, а також Італія, Австрія, Хорватія і Словенія. 

Німеччина та Нідерланди нібито виступають проти, аргументуючи, що таким чином Україні, і так залежній від міжнародної допомоги, залишають менше можливостей самостійно наповнювати свій бюджет. 

Що було раніше: Минулої середи посли не змогли затвердити оновлену угоду, оскільки узгоджений з Європарламентом текст угоди Польща та Франція вважають недостатнім.

Теми: ЄСУкраїнаторгівля
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