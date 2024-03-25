Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Послы ЕС в понедельник не утвердят соглашение о либерализации торговли с Украиной - СМИ

"Европейская правда", Станислав ПогориловПонедельник, 25 марта 2024, 13:56
Послы ЕС в понедельник не утвердят соглашение о либерализации торговли с Украиной - СМИ
Фото: Getty Images

Послы 27 стран ЕС снова не утвердят обновление и продление действия соглашения о либерализованной торговле с Украиной, сообщает RMF24 со ссылкой на источники в Брюсселе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Сообщается, что послы ЕС должны были утвердить соглашение с Украиной в понедельник 25 марта.

Реклама:

Бельгийское председательство якобы отложило утверждение обновленного соглашения на среду, объяснив это тем, что многие страны еще не определились с тем, как будут голосовать. Председательство поэтому решило дать им дополнительное время, чтобы финализировать позицию.

Бельгийское председательство не хотело бы дополнительных изменений в нынешнюю редакцию текста, поскольку это потребовало бы дополнительных переговоров с Европарламентом, а это грозит тем, что процесс не будет завершен вовремя.

Учитывая приближение европейских выборов, встречи комитетов Европарламента уже не проводятся, а последние две пленарные сессии будут уже в апреле. Обновленное соглашение нужно утвердить самое позднее 5 июня, когда истекает срок действия нынешнего.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время французские дипломаты якобы говорят, что отложение означает, что "переговоры еще продолжаются" и изменения в текст возможны. Франция, как и Польша, хотела бы большего "референтного периода", к которому будут привязаны лимиты на объемы импорта определенных видов агропродукции из Украины. Также в Париже хотят добавить в этот список некоторые другие виды продукции. Позицию Польши и Франции якобы начали поддерживать большее количество стран, и не только ближайшие соседи Украины, а также Италия, Австрия, Хорватия и Словения.

Германия и Нидерланды якобы выступают против, аргументируя, что таким образом Украине, и так зависимой от международной помощи, оставляют меньше возможностей самостоятельно наполнять свой бюджет.

Что предшествовало: В прошлую среду послы не смогли утвердить обновленное соглашение, поскольку согласованный с Европарламентом текст соглашения Польша и Франция считают недостаточным.

Темы: ЕСУкраинаторговля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие

Возле Днепра сбили российскую Х-59

Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии

Зеленский уволил Шефира и нескольких своих советников

ISW: РПЦ МП предложила Кремлю ультранационалистическую идеологию

Все новости...

Читайте УП В Google News

ЕС
Послы ЕС снова попытаются утвердить соглашение по либерализации торговли с Украиной
Боррель пообещал привлечение к ответственности виновных в масштабном ударе РФ по Украине
Еврокомиссия показала повышенные тарифы на импорт зерновых из РФ и Беларуси
Последние новости
17:37
футбол"Черноморец" разгромил "Полесье" в Житомире. Хет-трик на счету Авагимяна
17:32
Meta не может задержать пересмотр условий конфиденциальности
17:14
Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне, пока частично
17:02
Кадровые изменения в Офисе президента: почему Зеленский уволил Смирнова, Днипрова та Шефира
17:01
Во Львове на систему е-билетов была осуществлена хакерская атака – горсовет
16:52
фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие
16:37
Британская разведка оценила прогресс РФ в последние недели и ее способность поглощать потери
16:29
Кличко задекларировал миллион гривен дохода и зарегистрирован в квартире брата
16:28
Американка, которая самостоятельно сделала аборт, требует 1 млн долларов возмещения за 2 дня в тюрьме
16:01
Середу признали лучшим спортсменом 2023 года по версии European Aquatics
Все новости...
Реклама: