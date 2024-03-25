КМВА показала наслідки ракетного удару РФ по Києву 25 березня: 10 потерпілих
Внаслідок повітряної атаки РФ на столицю 25 березня станом на 14.45 відомо про десятьох постраждалих, тривають рятувальні роботи і фіксація чергового злочину агресора.
Джерело: Київська міська військова адміністрація в Telegram, Київська міська прокуратура, ДСНС, мер Віталій Кличко
Деталі: Мер повідомив про 10 постраждалих у Печерському районі столиці. Двоє з них були госпіталізовані. Наразі в лікарні залишається одна постраждала, другу - 16-річну дівчину, вже виписали. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі. Інформація щодо можливого перебування під завалами однієї особи не підтвердилася.
КМВА показала наслідки російської атаки по столиці України 25 березня.
КМВА показала наслідки російської атаки по столиці України 25 березня pic.twitter.com/ZyKcv6RNNR— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 25, 2024ВІДЕО ДНЯ
За попередніми даними, внаслідок ракетного удару:
- у Печерському районі зафіксовано влучання у нежитлову будівлю, під завалами можуть бути люди, у сусідніх будинках вибиті вікна та пошкоджені автомобілі;
- у Солом’янському районі зафіксовано влучання у будівлю; та виявлено уламки ракети у дворі житлового будинку;
- у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на подвір’я приватного будинку.
На місцях подій працюють рятувальники та правоохоронці.
Тривають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими проти цивільного населення, зазначають у прокуратурі.
Оновлено о 15.50: Уточнюється, що внаслідок атаки сталося руйнування в триповерховій будівлі спортзалу на площі 100 м.кв.
Тривають роботи з розбирання завалів. Вивезено 320 м.куб. будівельних конструкцій.
Піротехнічним підрозділом ДСНС проводиться огляд місця події на наявність вибухонебезпечних предметів та уламків.