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КМВА показала наслідки ракетного удару РФ по Києву 25 березня: 10 потерпілих

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 березня 2024, 14:16
КМВА показала наслідки ракетного удару РФ по Києву 25 березня: 10 потерпілих
фото прокуратури

Внаслідок повітряної атаки РФ на столицю 25 березня станом на 14.45 відомо про десятьох постраждалих, тривають рятувальні роботи і фіксація чергового злочину агресора.

Джерело: Київська міська військова адміністрація в Telegram, Київська міська прокуратураДСНС, мер Віталій Кличко

Деталі: Мер повідомив про 10 постраждалих у Печерському районі столиці. Двоє з них були госпіталізовані. Наразі в лікарні залишається одна постраждала, другу - 16-річну дівчину, вже виписали. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі. Інформація щодо можливого перебування під завалами однієї особи не підтвердилася.

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КМВА показала наслідки російської атаки по столиці України 25 березня.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару:

  • у Печерському районі зафіксовано влучання у нежитлову будівлю, під завалами можуть бути люди, у сусідніх будинках вибиті вікна та пошкоджені автомобілі;
  • у Солом’янському районі зафіксовано влучання у будівлю; та виявлено уламки ракети у дворі житлового будинку;
  • у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на подвір’я приватного будинку.
 

На місцях подій працюють рятувальники та правоохоронці.

Тривають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими проти цивільного населення, зазначають у прокуратурі.

Оновлено о 15.50: Уточнюється, що внаслідок атаки сталося руйнування в триповерховій будівлі спортзалу на площі 100 м.кв.

Тривають роботи з розбирання завалів. Вивезено 320 м.куб. будівельних конструкцій.

Піротехнічним підрозділом ДСНС проводиться огляд місця події на наявність вибухонебезпечних предметів та уламків.

Теми: ракетний ударКиїввійна
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