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КГВА показала последствия ракетного удара РФ по Киеву 25 марта: 10 пострадавших

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 марта 2024, 14:16
КГВА показала последствия ракетного удара РФ по Киеву 25 марта: 10 пострадавших
фото прокуратуры

В результате воздушной атаки РФ на столицу 25 марта по состоянию на 14.45 известно о десяти пострадавших, продолжаются спасательные работы и фиксация очередного преступления агрессора.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram, Киевская городская прокуратураГСЧС, мэр Виталий Кличко

Детали: Мэр сообщил о 10 пострадавших в Печерском районе столицы. Двое из них были госпитализированы. Сейчас в больнице остается одна пострадавшая, вторую - 16-летнюю девушку, уже выписали. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания. Информация о возможном пребывании под завалами одного человека не подтвердилась.

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КГВА показала последствия российской атаки по столице Украины 25 марта.

По предварительным данным, в результате ракетного удара:

  • в Печерском районе зафиксировано попадание в нежилое здание, под завалами могут быть люди, в соседних домах выбиты окна и повреждены автомобили;
  • в Соломенском районе зафиксировано попадание в здание; и обнаружены обломки ракеты во дворе жилого дома;
  • в Дарницком районе зафиксировано падение обломков во двор частного дома.
 

На местах событий работают спасатели и правоохранители.

Продолжаются мероприятия для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными против гражданского населения, отмечают в прокуратуре.

Обновлено в 15.50: Уточняется, что в результате атаки произошло разрушение в трехэтажном здании спортзала на площади 100 м.кв.

Продолжаются работы по разборке завалов. Вывезено 320 м.куб. строительных конструкций.

Пиротехническим подразделением ГСЧС проводится осмотр места происшествия на наличие взрывоопасных предметов и обломков.

Темы: ракетный ударКиеввойна
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