КГВА показала последствия ракетного удара РФ по Киеву 25 марта: 10 пострадавших

В результате воздушной атаки РФ на столицу 25 марта по состоянию на 14.45 известно о десяти пострадавших, продолжаются спасательные работы и фиксация очередного преступления агрессора.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram, Киевская городская прокуратура, ГСЧС, мэр Виталий Кличко

Детали: Мэр сообщил о 10 пострадавших в Печерском районе столицы. Двое из них были госпитализированы. Сейчас в больнице остается одна пострадавшая, вторую - 16-летнюю девушку, уже выписали. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания. Информация о возможном пребывании под завалами одного человека не подтвердилась.

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КГВА показала последствия российской атаки по столице Украины 25 марта.

КМВА показала наслідки російської атаки по столиці України 25 березня pic.twitter.com/ZyKcv6RNNR ВИДЕО ДНЯ March 25, 2024

По предварительным данным, в результате ракетного удара:

в Печерском районе зафиксировано попадание в нежилое здание, под завалами могут быть люди, в соседних домах выбиты окна и повреждены автомобили;

в Соломенском районе зафиксировано попадание в здание; и обнаружены обломки ракеты во дворе жилого дома;

в Дарницком районе зафиксировано падение обломков во двор частного дома.

На местах событий работают спасатели и правоохранители.

Продолжаются мероприятия для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными против гражданского населения, отмечают в прокуратуре.

Обновлено в 15.50: Уточняется, что в результате атаки произошло разрушение в трехэтажном здании спортзала на площади 100 м.кв.

Продолжаются работы по разборке завалов. Вывезено 320 м.куб. строительных конструкций.

Пиротехническим подразделением ГСЧС проводится осмотр места происшествия на наличие взрывоопасных предметов и обломков.