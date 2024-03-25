Зеленський про атаку на Київ: Україні потрібно більше ППО

Президент Володимир Зеленський, коментуючи удар Росії 25 березня балістичними ракетами по Києву, заявив, що Україна потрібно більше ППО.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Російські терористи завдали удару по столиці балістичними ракетами. На жаль, є пошкодження у будинках у звичайній міській забудові. На цей час відомо про п’ятьох постраждалих. Триває розбір завалів.

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Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО. Це безпека для наших міст і збережені людські життя. Всім нам у світі, хто поважає й захищає життя, треба зупинити цей терор".

Деталі: Наразі у КМВА повідомили, що кількість постраждалих у Києві зросла до 10 людей.

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