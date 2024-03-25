Зеленский об атаке на Киев: Украине нужно больше ПВО

Президент Владимир Зеленский, комментируя удар России 25 марта баллистическими ракетами по Киеву, заявил, что Украине нужно больше ПВО.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Российские террористы нанесли удар по столице баллистическими ракетами. К сожалению, есть повреждения в домах в обычной городской застройке. В настоящее время известно о пяти пострадавших. Продолжается разбор завалов.

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Мы не устаем повторять, что Украине нужно больше ПВО. Это безопасность для наших городов и сохраненные человеческие жизни. Всем нам в мире, кто уважает и защищает жизнь, надо остановить этот террор".

Детали: Позже в КГВА сообщили, что количество пострадавших в Киеве возросло до 10 человек.

Напомним:

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