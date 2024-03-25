Зеленский об атаке на Киев: Украине нужно больше ПВО
Понедельник, 25 марта 2024, 14:51
Президент Владимир Зеленский, комментируя удар России 25 марта баллистическими ракетами по Киеву, заявил, что Украине нужно больше ПВО.
Источник: Зеленский в Telegram
Дословно: "Российские террористы нанесли удар по столице баллистическими ракетами. К сожалению, есть повреждения в домах в обычной городской застройке. В настоящее время известно о пяти пострадавших. Продолжается разбор завалов.
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Мы не устаем повторять, что Украине нужно больше ПВО. Это безопасность для наших городов и сохраненные человеческие жизни. Всем нам в мире, кто уважает и защищает жизнь, надо остановить этот террор".
Детали: Позже в КГВА сообщили, что количество пострадавших в Киеве возросло до 10 человек.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 25 марта Россия ударила баллистическими ракетами по Киеву: обломки упали в Печерском, Соломенском, Голосеевском и Дарницком районах, повреждены две многоэтажки, пострадали 7 человек, среди которых 16-летняя девушка.