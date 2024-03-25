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ОВА показала нові укріплення на Запоріжжі

Анастасія ПроцПонеділок, 25 березня 2024, 16:01
ОВА показала нові укріплення на Запоріжжі
Скрін з відео Запорізької ОВА

Запорізька обласна державна адміністрація розповіла, які фортифікаційні споруди будують в регіоні для захисту від росіян.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно:"Голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров провів виїзну нараду на локаціях будівництва фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку". 

Деталі: Повідомляється, що фортифікації будують по всій Запорізькій лінії фронту. Планується звести на кожній локації комплекс споруд для особового складу Сил оборони й військової техніки. Також зазначається, що будівництво відбувається в тісній комунікації з військовими.

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Теми: Запорізька областьвійнабудівництво
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