ОВА показала нові укріплення на Запоріжжі
Понеділок, 25 березня 2024, 16:01
Запорізька обласна державна адміністрація розповіла, які фортифікаційні споруди будують в регіоні для захисту від росіян.
Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація
В ОВА показали, які укріплення будуть на Запоріжжіhttps://t.co/kcff8jUa8K pic.twitter.com/r48bvnYEl2Реклама:— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 25, 2024
Дослівно:"Голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров провів виїзну нараду на локаціях будівництва фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку".
Деталі: Повідомляється, що фортифікації будують по всій Запорізькій лінії фронту. Планується звести на кожній локації комплекс споруд для особового складу Сил оборони й військової техніки. Також зазначається, що будівництво відбувається в тісній комунікації з військовими.
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