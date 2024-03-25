ОВА показала нові укріплення на Запоріжжі

Запорізька обласна державна адміністрація розповіла, які фортифікаційні споруди будують в регіоні для захисту від росіян.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно:"Голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров провів виїзну нараду на локаціях будівництва фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку".

Деталі: Повідомляється, що фортифікації будують по всій Запорізькій лінії фронту. Планується звести на кожній локації комплекс споруд для особового складу Сил оборони й військової техніки. Також зазначається, що будівництво відбувається в тісній комунікації з військовими.