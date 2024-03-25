ОВА показала новые укрепления на Запорожье

Запорожская областная государственная администрация рассказала, какие фортификационные сооружения строят в регионе для защиты от россиян.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "Председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров провел выездное совещание на локациях строительства фортификационных сооружений на Запорожском направлении".

Детали: Сообщается, что фортификации строят по всей Запорожской линии фронта. Планируется возвести на каждой локации комплекс сооружений для личного состава Сил обороны и военной техники. Также отмечается, что строительство происходит в тесной коммуникации с военными.