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ОВА показала новые укрепления на Запорожье

Анастасия ПроцПонедельник, 25 марта 2024, 16:01
ОВА показала новые укрепления на Запорожье
Скрин из видео Запорожской ОВА

Запорожская областная государственная администрация рассказала, какие фортификационные сооружения строят в регионе для защиты от россиян.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "Председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров провел выездное совещание на локациях строительства фортификационных сооружений на Запорожском направлении". 

Детали: Сообщается, что фортификации строят по всей Запорожской линии фронта. Планируется возвести на каждой локации комплекс сооружений для личного состава Сил обороны и военной техники. Также отмечается, что строительство происходит в тесной коммуникации с военными.

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Темы: Запорожская областьвойнастроительство
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