ОВА показала новые укрепления на Запорожье
Запорожская областная государственная администрация рассказала, какие фортификационные сооружения строят в регионе для защиты от россиян.
Источник: Запорожская областная военная администрация
В ОВА показали, які укріплення будуть на Запоріжжіhttps://t.co/kcff8jUa8K pic.twitter.com/r48bvnYEl2Реклама:— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 25, 2024
Дословно: "Председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров провел выездное совещание на локациях строительства фортификационных сооружений на Запорожском направлении".
Детали: Сообщается, что фортификации строят по всей Запорожской линии фронта. Планируется возвести на каждой локации комплекс сооружений для личного состава Сил обороны и военной техники. Также отмечается, что строительство происходит в тесной коммуникации с военными.