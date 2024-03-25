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Польща створить військову вертолітну базу недалеко від кордону з Україною

Андрій Синявський, Олександр ШумілінПонеділок, 25 березня 2024, 17:11
Польща створить військову вертолітну базу недалеко від кордону з Україною
Фото: Getty Images

Польська влада планує створити у місті Свіднік Люблінського воєводства базу для розміщення військових гелікоптерів.

Джерело: "Європейська правд", повідомлення Міноборони країни у Twitter (X)  

Деталі: За словами очільника відомства Владислава Косіняка-Камиша, відповідний лист про наміри підписали міністерство оборони, місто Люблін, Люблінське воєводство та Люблінський аеропорт.

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"Ми підписали лист про наміри між міністерством оборони та містом Люблін, Люблінським воєводством та Люблінським аеропортом щодо інвестицій, запланованих польськими збройними силами – розміщенням постійної вертолітної авіабази... в Люблінському аеропорту, який обслуговуватиме Збройні сили Польщі", – зазначив він.

Раніше у ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд. 

У зв'язку з інцидентом Польща оголосила про наміри викликати посла РФ і вручити йому ноту протесту.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що від посла РФ вимагатимуть пояснень щодо інциденту з російською ракетою, але водночас визнав, що навряд їх вдасться отримати.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.

Теми: Польщазброя
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