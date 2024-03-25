Польша создаст военную вертолетную базу недалеко от границы с Украиной

Польские власти планируют создать в городе Свидник Люблинского воеводства базу для размещения военных вертолетов.

Источник: "Европейская правда", сообщение Минобороны страны в Twitter (X)

Детали: По словам главы ведомства Владислава Косиняка-Камыша, соответствующее письмо о намерениях подписали министерство обороны, город Люблин, Люблинское воеводство и Люблинский аэропорт.

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"Мы подписали письмо о намерениях между министерством обороны и городом Люблин, Люблинским воеводством и Люблинским аэропортом относительно инвестиций, запланированных польскими вооруженными силами – размещением постоянной вертолетной авиабазы... в Люблинском аэропорту, который будет обслуживать Вооруженные силы Польши", – отметил он.

Ранее в ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

В связи с инцидентом Польша объявила о намерениях вызвать посла РФ и вручить ему ноту протеста.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что от посла РФ потребуют объяснений относительно инцидента с российской ракетой, но в то же время признал, что вряд ли их удастся получить.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.