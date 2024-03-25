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Зеленський нагородив 11 співробітників СБУ: спецпризначенець отримав "Героя України"

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 березня 2024, 17:13
Зеленський нагородив 11 співробітників СБУ: спецпризначенець отримав Героя України
фото СБУ

Президент Володимир Зеленський привітав колектив Служби безпеки України з професійним святом – 32-ою річницею створення СБУ та вручив державні нагороди співробітникам спецслужби, які проявили мужність і відданість у боротьбі з ворогом.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Вказано, що Зеленський нагородив 11 співробітників спецслужби. Серед них - спецпризначенець ЦСО "А", який отримав звання Героя України. Троє військовослужбовців отримали звання "бригадний генерал".

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фото сбу

Зазначається, що президент подякував спецслужбі за всі напрямки роботи: спецпризначенцям ЦСО "А" і військовій контррозвідці – за знищення ворога на лінії фронту, контррозвідці – за викриття й затримання навідників, колаборантів і зрадників, слідчим – за розслідування воєнних злочинів РФ, і кіберфахівцям, які захищають кіберпростір.

Голова СБУ Василь Малюк відзначив, що попереду ще багато викликів, і побажав побратимам повернення з бойових спецоперацій живими та неушкодженими.

 
фото сбу

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Теми: СБУЗеленськийвійнанагороди
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