Зеленский наградил 11 сотрудников СБУ: спецназовец получил "Героя Украины"

Президент Владимир Зеленский поздравил коллектив Службы безопасности Украины с профессиональным праздником - 32-й годовщиной создания СБУ и вручил государственные награды сотрудникам спецслужбы, которые проявили мужество и преданность в борьбе с врагом.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Указано, что Зеленский наградил 11 сотрудников спецслужбы. Среди них - спецназовец ЦСО "А", который получил звание Героя Украины. Трое военнослужащих получили звание "бригадный генерал".

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Отмечается, что президент поблагодарил спецслужбу за все направления работы: спецназовцев ЦСО "А" и военную контрразведку - за уничтожение врага на линии фронта, контрразведку - за разоблачение и задержание наводчиков, коллаборационистов и предателей, следователей - за расследование военных преступлений РФ, и киберспециалистов, которые защищают киберпространство.

Глава СБУ Василий Малюк отметил, что впереди еще много вызовов, и пожелал побратимам возвращения из боевых спецопераций живыми и невредимыми.

фото сбу