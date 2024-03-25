По всій Україні знову лунала тривога через загрозу балістики: в Одесі чули вибухи

Ввечері 25 березня на всій території України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичних ракет Росією, вона тривала майже годину.

Джерело: онлайн "Мапа тривог України", Повітряні сили ЗСУ у Telegram, "Суспільне"

Деталі: Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Ракети летіли на Одесу, через Кіровоградщину на Кременчук, і на Полтаву.

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Кореспонденти "Суспільного" зазначили, що в Одесі було чутно звуки вибухів.

Оновлено: Столичний метрополітен оголосив, що поїзди метро курсують червоною лінією від станції "Академмістечко" до станції "Театральна". Станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють у режимі укриття.



Містянам також нагадують, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Оновлено: О 18.12 пішли відбої.

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