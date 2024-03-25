По всій Україні знову лунала тривога через загрозу балістики: в Одесі чули вибухи
Ввечері 25 березня на всій території України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичних ракет Росією, вона тривала майже годину.
Джерело: онлайн "Мапа тривог України", Повітряні сили ЗСУ у Telegram, "Суспільне"
Деталі: Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Ракети летіли на Одесу, через Кіровоградщину на Кременчук, і на Полтаву.
Кореспонденти "Суспільного" зазначили, що в Одесі було чутно звуки вибухів.
Оновлено: Столичний метрополітен оголосив, що поїзди метро курсують червоною лінією від станції "Академмістечко" до станції "Театральна". Станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють у режимі укриття.
Містянам також нагадують, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.
Оновлено: О 18.12 пішли відбої.
Передісторія:
- Вранці 25 березня 2024 року в Києві прозвучала тривога і одразу за нею вибухи. Працювала ППО. Столична влада повідомила про ракетну атаку, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському та Дніпровському районах, є дані про пошкодження триповерхового будинку в Печерському районі та 10 постраждалих.