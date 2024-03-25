По всей Украине снова звучала тревога из-за угрозы баллистики: в Одессе слышали взрывы
Вечером 25 марта на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет Россией, она длилась почти час.
Источник: онлайн "Карта тревог Украины", Воздушные силы ВСУ в Telegram, "Суспільне"
Детали: Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Ракеты летели на Одессу, через Кировоградскую область на Кременчуг, и на Полтаву.
Корреспонденты "Суспільного" отметили, что в Одессе были слышны звуки взрывов.
Обновлено: Столичный метрополитен объявил, что поезда метро курсируют по красной линии от станции "Академгородок" до станции "Театральная". Станции метро "Арсенальная" и "Крещатик" работают в режиме укрытия.
Горожанам также напоминают, что во время воздушной тревоги метро не курсирует наземными участками.
Обновлено: В 18.12 пошли отбои.
Предыстория:
- Утром 25 марта 2024 года в Киеве прозвучала тревога и сразу за ней взрывы. Работала ПВО. Столичные власти сообщили о ракетной атаке, в результате которой обломки упали в Печерском, Соломенском и Днепровском районах, есть данные о повреждении трехэтажного дома в Печерском районе и 10 пострадавших.