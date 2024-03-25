Міноборони: За час великої війни ППО збила понад 2000 крилатих і балістичних ракет РФ

З початку повномасштабного російського вторгнення протиповітряна оборона України збила понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет, але досі потребує більше систем оборони.

Джерело: Міноборони України в соцмережі Х

Дослівно: "Від початку повномасштабного вторгнення було збито понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет.

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Це результат титанічної роботи українських протиповітряних захисників. Тисячі життів врятували сучасні системи протиповітряної оборони, надані нашими партнерами".

Деталі: Водночас Міноборони підкреслює: Україна все ще потребує більше систем протиповітряної оборони, щоб захистити своїх громадян від російського терору. Адже цивільна інфраструктура залишається першочерговою ціллю російських ударів.

Чому це важливо: За останній тиждень Росія здійснила потужну ракетну атаку на Київ, завдала масованого комбінованого ракетного удару по українській енергетиці та знову вдарила по столиці двома балістичними ракетами, які здатні збивати лише систепи ППО західного зразка.

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