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Минобороны: За время большой войны ПВО сбила более 2000 крылатых и баллистических ракет РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 марта 2024, 17:36
Минобороны: За время большой войны ПВО сбила более 2000 крылатых и баллистических ракет РФ
иллюстрация МОУ

С начала полномасштабного российского вторжения противовоздушная оборона Украины сбила более 2000 российских крылатых и баллистических ракет, но до сих пор нуждается в большем количестве систем обороны.

Источник: Минобороны Украины в соцсети Х

Дословно: "С начала полномасштабного вторжения было сбито более 2000 российских крылатых и баллистических ракет.

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Это результат титанической работы украинских противовоздушных защитников. Тысячи жизней спасли современные системы противовоздушной обороны, предоставленные нашими партнерами".

Детали: В то же время Минобороны подчеркивает: Украина все еще нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, чтобы защитить своих граждан от российского террора. Ведь гражданская инфраструктура остается первоочередной целью российских ударов.

Почему это важно: За последнюю неделю Россия осуществила мощную ракетную атаку на Киев, нанесла массированный комбинированный удар по украинской энергетике и снова ударила по столице двумя баллистическими ракетами, которые способны сбивать только системы ПВО западного образца.

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Темы: ракетный ударПВОМиноборонывойна
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