Росіяни атакували Херсонщину артилерією, авіацією, дронами: загинув чоловік

У понеділок в результаті скидання вибухівки з безпілотника поблизу Новоберислава Херсонської області загинув 71-річний чоловік.

Джерело: повідомлення Офісу генерального прокурора

Дослівно: "Виявлено загиблого чоловіка 71-го року поблизу Новоберислава. Попередньо він загинув через скидання вибухівки з безпілотника".

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Деталі: В прокуратурі повідомили, що 25 березня російські військовослужбовці обстрілювали Херсон та деокуповані населені пункти області з артилерії, РСЗВ, дронів та авіації. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, адміністративні будівлі, автомобіль.