Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували Херсонщину артилерією, авіацією, дронами: загинув чоловік

Олександр ШумілінПонеділок, 25 березня 2024, 18:34
Росіяни атакували Херсонщину артилерією, авіацією, дронами: загинув чоловік
Фото: Херсонська обласна прокуратура

У понеділок в результаті скидання вибухівки з безпілотника поблизу Новоберислава Херсонської області загинув 71-річний чоловік.

Джерело: повідомлення Офісу генерального прокурора

Дослівно: "Виявлено загиблого чоловіка 71-го року поблизу Новоберислава. Попередньо він загинув через скидання вибухівки з безпілотника".

Реклама:

Деталі: В прокуратурі повідомили, що 25 березня російські військовослужбовці обстрілювали Херсон та деокуповані населені пункти області з артилерії, РСЗВ, дронів та авіації. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, адміністративні будівлі, автомобіль.

Теми: РосіяХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття

Біля Дніпра збили російську Х-59

Україна перейде на літній час у ніч проти 31 березня

Коштів на передачу чеських снарядів Україні все ще бракує – міноборони Естонії

Зеленський звільнив Шефіра та декількох своїх радників

ISW: РПЦ МП запропонувла Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Росія
Пропаганда після масованих обстрілів: три стратегії росіян
Після ранкової атаки у Києві знайшли уламки російської ракети "Циркон"
В Ростовській області РФ лунали вибухи. Влада заявила, що збивала ракети  
Останні новини
17:14
Болгарія й Румунія приєднуються до Шенгенської зони, поки частково
17:02
Кадрові зміни в Офісі президента: чому Зеленський звільнив Смирнова, Дніпрова та Шефіра
17:01
У Львові на систему е-квитків здійснили хакерську атаку – міськрада
16:52
фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття
16:37
Британська розвідка оцінила прогрес РФ в останні тижні і її здатність поглинати втрати
16:29
Кличко задекларував мільйон гривень доходу й зареєстрований у квартирі брата
16:28
Американка, яка самостійно зробила аборт, вимагає 1 млн доларів відшкодування за 2 дні у в’язниці
16:01
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics
15:58
Хлопчик отримав контузію через обстріл Запорізької області
15:55
4 смерті та понад 100 госпіталізацій: масове отруєння у Японії пов’язують із харчовою добавкою
Усі новини...
Реклама: