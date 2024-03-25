Россияне атаковали Херсонщину артиллерией, авиацией, дронами: погиб мужчина
Понедельник, 25 марта 2024, 18:34
В понедельник в результате сброса взрывчатки с беспилотника вблизи Новоберислава Херсонской области погиб 71-летний мужчина.
Источник: сообщение Офиса генерального прокурора
Дословно: "Обнаружен погибший мужчина 71-го года вблизи Новоберислава. Предварительно он погиб из-за сброса взрывчатки с беспилотника".
Реклама:
Детали: В прокуратуре сообщили, что 25 марта российские военнослужащие обстреливали Херсон и деоккупированные населенные пункты области из артиллерии, РСЗО, дронов и авиации. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, административные здания, автомобиль.