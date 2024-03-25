Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ісландія приєднається до ініціативи Чехії з купівлі боєприпасів для України

Марія Ємець, Тетяна ОлійникПонеділок, 25 березня 2024, 18:54
Ісландія приєднається до ініціативи Чехії з купівлі боєприпасів для України
Ілюстративне фото - Getty Images

Ісландія надасть близько 2 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на оголошення на сайті уряду Ісландії

Деталі: У комюніке зазначають, що артилерійські боєприпаси відіграють ключову роль на полі бою, тож Ісландія приєднується до низки інших союзників і зробить внесок обсягом близько 2 млн євро на придбання 800 тисяч снарядів, які Чехія знайшла можливість викупити для потреб України.

Реклама:

Окрім того, Рейк’явік виділить близько 500 тисяч євро на придбання спорядження для українських військовослужбовиць – броні, форми, медичних засобів та засобів гігієни.  

"Вкрай важливо, щоб ми продовжували потужну підтримку України. Таким чином ми інвестуємо не лише у захист населення України, але й міжнародного правопорядку у ширшому контексті та наших власнх безпекових інтересів", – зазначив міністр закордонних справ Б’ярні Бенедіктссон, нагадавши також, що на розгляді в Альтингу (парламенті) перебуває стратегія довгострокової підтримки України.

Наприкінці 2023 року Ісландія оголосила про приєднання до ІТ-коаліції та коаліції з розмінування, утвореної в межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Литва надала на чеську ініціативу 35 млн євро, Фінляндія і Канада – по 30 млн євро. Німеччина оплатить придбання 180 тисяч снарядів.  

Теми: Ісландіядопомога УкраїніЧехія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття

Біля Дніпра збили російську Х-59

Україна перейде на літній час у ніч проти 31 березня

Коштів на передачу чеських снарядів Україні все ще бракує – міноборони Естонії

Зеленський звільнив Шефіра та декількох своїх радників

ISW: РПЦ МП запропонувла Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Ісландія
Частина Ісландії лишилася без опалення через виверження вулкана
В Ісландії почалося друге в цьому році виверження вулкана
Виверження в Ісландії: лава знищила кілька будинків, але захисні мури спрацювали
Останні новини
17:14
Болгарія й Румунія приєднуються до Шенгенської зони, поки частково
17:02
Кадрові зміни в Офісі президента: чому Зеленський звільнив Смирнова, Дніпрова та Шефіра
17:01
У Львові на систему е-квитків здійснили хакерську атаку – міськрада
16:52
фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття
16:37
Британська розвідка оцінила прогрес РФ в останні тижні і її здатність поглинати втрати
16:29
Кличко задекларував мільйон гривень доходу й зареєстрований у квартирі брата
16:28
Американка, яка самостійно зробила аборт, вимагає 1 млн доларів відшкодування за 2 дні у в’язниці
16:01
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics
15:58
Хлопчик отримав контузію через обстріл Запорізької області
15:55
4 смерті та понад 100 госпіталізацій: масове отруєння у Японії пов’язують із харчовою добавкою
Усі новини...
Реклама: