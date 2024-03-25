Исландия присоединится к инициативе Чехии по покупке боеприпасов для Украины

Исландия предоставит около 2 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на объявление на сайте правительства Исландии

Детали: В коммюнике отмечают, что артиллерийские боеприпасы играют ключевую роль на поле боя, поэтому Исландия присоединяется к ряду других союзников и сделает взнос объемом около 2 млн евро на приобретение 800 тысяч снарядов, которые Чехия нашла возможность выкупить для Украины.

Реклама:

Кроме того, Рейкьявик выделит около 500 тысяч евро на приобретение снаряжения для украинских женщин-военнослужащих – брони, формы, медицинских средств и средств гигиены.

"Крайне важно, чтобы мы продолжали мощную поддержку Украины. Таким образом мы инвестируем не только в защиту населения Украины, но и международного правопорядка в более широком контексте и наших собственных интересов безопасности", – отметил министр иностранных дел Бьярни Бенедиктссон, напомнив также, что на рассмотрении в Альтинге (парламенте) находится стратегия долгосрочной поддержки Украины.

В конце 2023 года Исландия объявила о присоединении к ИТ-коалиции и коалиции по разминированию, образованной в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Литва предоставила на чешскую инициативу 35 млн евро, Финляндия и Канада – по 30 млн евро. Германия оплатит приобретение 180 тысяч снарядов.