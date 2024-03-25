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На фронті за добу відбулось 45 зіткнень, найбільше на Новопавлівському напрямку – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 25 березня 2024, 19:23
На фронті за добу відбулось 45 зіткнень, найбільше на Новопавлівському напрямку – Генштаб
Ілюстративне фото - 127-ма окрема бригада Сил територіальної оборони

Протягом доби на фронті було 45 бойових зіткнень, загалом, ворог завдав 4 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 25 березня

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 станції керування БпЛА противника".

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші воїни відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Теми: Генштаббойові дії
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