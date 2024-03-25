На фронте за сутки произошло 45 столкновений, больше всего на Новопавловском направлении – Генштаб

В течение суток на фронте было 45 боевых столкновений, в общем, враг нанес 4 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 43 обстрела с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 25 марта

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Реклама:

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 станции управления БПЛА противника".

Детали: На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 13 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Раздолевка и севернее Веселого Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

ВИДЕО ДНЯ

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 2 атаки врага в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи и Первомайске Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел.