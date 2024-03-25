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Білий дім: Теракт у Підмосков'ї не мав жодного зв’язку з Україною

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 25 березня 2024, 19:32
Білий дім: Теракт у Підмосков'ї не мав жодного зв’язку з Україною
Координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото - Getty Images

Координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав твердження Росії про те, що теракт у концертній залі Crocus City Hall у Підмосков’ї пов’язаний з Україною кремлівською пропагандою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: За словами Кірбі, теракт у Підмосковному регіоні РФ не мав "жодного зв’язку з Україною". "Це була атака, проведена оперативниками ІДІЛ-Хорасан, крапка", – додав він під час телефонного брифінгу з журналістами 25 березня.

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Представник Білого дому сказав, що не здивований поширенням Кремлем інформації про начебто причетність українських служб до теракту.

"Це лише ще один прояв кремлівської пропаганди. Це все, що вони можуть зробити у спробі пов’язати з тим, що вони чинять в Україні, у спробі знайти хоч якесь виправдання своєму безперервному насильству та грабіжництву", – наголосив Кірбі.

Він також нагадав, що США заздалегідь попереджали російську владу про плани ІДІЛ щодо теракту.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулої п'ятниці, 22 березня, група озброєних людей відкрила вогонь з автоматів у концертній залі в місті Красногорськ. Терористичне угруповання "Ісламська держава-Хорасан" взяло на себе відповідальність за напад, у якому загинули щонайменше 137 людей.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон назвав цинічними спроби РФ пов'язати з Україною теракти під Москвою. А президент Чехії Петр Павел закликав, аби розслідування не використовувалось у політичних цілях.

Теми: СШАРосіятеракт
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