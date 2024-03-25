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Белый дом: Теракт в Подмосковье не имел никакой связи с Украиной

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 25 марта 2024, 19:32
Белый дом: Теракт в Подмосковье не имел никакой связи с Украиной
Координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Фото - Getty Images

Координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал утверждение России о том, что теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье связан с Украиной кремлевской пропагандой.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: По словам Кирби, теракт в Подмосковном регионе РФ не имел "никакой связи с Украиной". "Это была атака, проведенная оперативниками ИГИЛ-Хорасан, точка", – добавил он во время телефонного брифинга с журналистами 25 марта.

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Представитель Белого дома сказал, что не удивлен распространением Кремлем информации о якобы причастности украинских служб к теракту.

"Это лишь еще одно проявление кремлевской пропаганды. Это все, что они могут сделать в попытке связать с тем, что они делают в Украине, в попытке найти хоть какое-то оправдание своему непрерывному насилию и грабежу", – подчеркнул Кирби.

Он также напомнил, что США заранее предупреждали российские власти о планах ИГИЛ относительно теракта.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в минувшую пятницу, 22 марта, группа вооруженных людей открыла огонь из автоматов в концертном зале в городе Красногорск. Террористическая группировка "Исламское государство-Хорасан" взяла на себя ответственность за нападение, в котором погибли по меньшей мере 137 человек.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал циничными попытки РФ связать с Украиной теракты под Москвой. А президент Чехии Петр Павел призвал, чтобы расследование не использовалось в политических целях.

Темы: СШАРосcиятеракт
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