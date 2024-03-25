Окупанти скинули 2 авіабомби на школу в Сумській області

Російські війська 25 березня скинули дві авіабомби на школу на Сумщині.

Джерело: Сумська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 25 березня 2024 року близько 16:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули 2 керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району. Унаслідок атаки ворога пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи".

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Деталі: Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.