Окупанти скинули 2 авіабомби на школу в Сумській області
Понеділок, 25 березня 2024, 20:09
Російські війська 25 березня скинули дві авіабомби на школу на Сумщині.
Джерело: Сумська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 25 березня 2024 року близько 16:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули 2 керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району. Унаслідок атаки ворога пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи".
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Деталі: Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.