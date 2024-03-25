Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты сбросили 2 авиабомба на школу в Сумской области

Татьяна ОлейникПонедельник, 25 марта 2024, 20:09
Оккупанты сбросили 2 авиабомба на школу в Сумской области
Фото - Сумская областная прокуратура

Российские войска 25 марта сбросили две авиабомбы на школу в Сумской области.

Источник: Сумская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 25 марта 2024 около 16:20, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили 2 управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Великописаревской общины Ахтырского района. В результате атаки врага повреждено здание общеобразовательного.

Реклама:

Детали: Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Темы: Сумская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие

Возле Днепра сбили российскую Х-59

Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии

Зеленский уволил Шефира и нескольких своих советников

ISW: РПЦ МП предложила Кремлю ультранационалистическую идеологию

Все новости...

Читайте УП В Google News

Сумская область
Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали ВОГ и мины
Враг атаковал Сумщину КАБами, дронами, минами и НАР
Павлюк: Россия не создает наступательных группировок возле Сумской области, речь идет о терроре
Последние новости
17:37
футбол"Черноморец" разгромил "Полесье" в Житомире. Хет-трик на счету Авагимяна
17:32
Meta не может задержать пересмотр условий конфиденциальности
17:14
Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне, пока частично
17:02
Кадровые изменения в Офисе президента: почему Зеленский уволил Смирнова, Днипрова та Шефира
17:01
Во Львове на систему е-билетов была осуществлена хакерская атака – горсовет
16:52
фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие
16:37
Британская разведка оценила прогресс РФ в последние недели и ее способность поглощать потери
16:29
Кличко задекларировал миллион гривен дохода и зарегистрирован в квартире брата
16:28
Американка, которая самостоятельно сделала аборт, требует 1 млн долларов возмещения за 2 дня в тюрьме
16:01
Середу признали лучшим спортсменом 2023 года по версии European Aquatics
Все новости...
Реклама: