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У Генштабі Польщі вважають інцидент із російською ракетою "навмисною дією"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 25 березня 2024, 20:30
У Генштабі Польщі вважають інцидент із російською ракетою навмисною дією
Фото: Getty Images

Начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула заявив, що інцидент із потраплянням російської ракети в повітряний простір Польщі напередодні був "значною мірою навмисною дією".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на його слова, які цитує радіостанція RMF FM

Деталі: Кукула пояснив журналістам під час брифінгу 25 березня, що польський повітряний простір порушила ракета Х-101, траєкторія якої програмується.

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"Російські ракети мають відносно низьку точність, тому можливі будь-які варіанти, як навмисне програмування ракети таким чином, так і те, що вона просто відхилилася від певної запрограмованої траєкторії", – додав він.

На думку голови польського Генштабу, слід мати на увазі, що "такі типи цілей на кордоні двох країн завжди є дуже складною дилемою для знищення, оскільки наслідки знищення з нашого боку можуть спричинити небажані наслідки з іншого боку".

"І те саме може статися, коли Україна випустить таку ракету. Така ракета може впасти на польську територію і спричинити певні наслідки. Тому ми, насамперед тут сьогодні, підходимо до цього таким чином, що вважаємо, що це була значною мірою навмисна дія", – вважає польський генерал.

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Окремо Кукула додав, що про інцидент польська сторона повідомила представників НАТО, і "через кілька годин я отримав інформацію, що ми діяли зразково, так, як очікували наші союзники".

Нагадаємо, у ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд. 

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пізніше сказав, що Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.

Теми: ПольщаРосіяракетний удар
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