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В Генштабе Польши считают инцидент с российской ракетой "преднамеренным действием"

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 25 марта 2024, 20:30
В Генштабе Польши считают инцидент с российской ракетой преднамеренным действием
Фото: Getty Images

Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что инцидент с попаданием российской ракеты в воздушное пространство Польши накануне был "в значительной степени преднамеренным действием".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на его слова, которые цитирует радиостанция RMF FM

Детали: Кукула объяснил журналистам во время брифинга 25 марта, что польское воздушное пространство нарушила ракета Х-101, траектория которой программируется.

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"Российские ракеты имеют относительно низкую точность, поэтому возможны любые варианты, как намеренное программирование ракеты таким образом, так и то, что она просто отклонилась от определенной запрограммированной траектории", – добавил он.

По мнению главы польского Генштаба, следует иметь в виду, что "такие типы целей на границе двух стран всегда являются очень сложной дилеммой для уничтожения, поскольку последствия уничтожения с нашей стороны могут повлечь нежелательные последствия с другой стороны".

"И то же самое может произойти, когда Украина выпустит такую ракету. Такая ракета может упасть на польскую территорию и повлечь определенные последствия. Поэтому мы, прежде всего здесь сегодня, подходим к этому таким образом, что считаем, что это было в значительной степени преднамеренное действие", – считает польский генерал.

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Отдельно Кукула добавил, что об инциденте польская сторона сообщила представителям НАТО, и "через несколько часов я получил информацию, что мы действовали образцово, так, как ожидали наши союзники".

Напомним, в ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.

Темы: ПольшаРосcияракетный удар
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