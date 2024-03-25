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Малюк прогнозує нові спецоперації в Росії: "СБУ ніколи не повторюється"

Тетяна ОлійникПонеділок, 25 березня 2024, 22:02
Малюк прогнозує нові спецоперації в Росії: СБУ ніколи не повторюється
ВАСИЛЬ МАЛЮК, ФОТО: ПРЕССЛУЖБА СБУ

Голова СБУ Василь Малюк прогнозує нові спецоперації, які завдаватимуть ще більшої шкоди Росії.

Джерело: голова СБУ Василь Малюк в інтерв’ю головній редакторці служби "Факти" ICTV Олені Фроляк

Пряма мова: "Нехай росіяни очікують на чергову бавовну… Ми ніколи не повторюємося і якщо вони (РФ – ред.) десь видозмінюються у своїй обороні щодо наших морських дронів, то ми йдемо на крок попереду. Всьому свій час, ви все побачите".

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Деталі: Малюк також розповів, що за допомогою морських дронів "Sea Baby" та "Мамай" вже вдалося вразити 11 кораблів РФ і розблокувати Чорне море. 

Теми: СБУРосія
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