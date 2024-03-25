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Малюк прогнозирует новые спецоперации в России: "СБУ никогда не повторяется"

Татьяна ОлейникПонедельник, 25 марта 2024, 22:02
Малюк прогнозирует новые спецоперации в России: СБУ никогда не повторяется
ВАСИЛЬ Малюк, ФОТО: ПРЕСЛУЖБА СБУ

Глава СБУ Василий Малюк прогнозирует новые спецоперации, которые будут наносить еще больший ущерб России.

Источник: глава СБУ Василий Малюк в интервью главной редакторе службы "Факты" ICTV Елене Фроляк

Прямая речь: "Пусть россияне ожидают очередного хлопка… Мы никогда не повторяемся и если они (РФ – ред.) где-то видоизменяются в своей обороне относительно наших морских дронов, то мы идем на шаг впереди. Всему свое время, вы все увидите".

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Детали: Малюк также рассказал, что с помощью морских дронов "Sea Baby" и "Мамай" уже удалось поразить 11 кораблей РФ и разблокировать Черное море.

Темы: СБУРосcия
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