Ситуацію з електропостачанням у Харкові можуть покращити до кінця тижня – Укренерго

За даними правління "Укренерго" в Харкові станом на 25 березня залишається найскладніша ситуація з електропостачанням по Україні.

Джерело: голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в "УП.Підсумки"

Пряма мова: "Сьогодні вночі ворог атакував два південних регіони – Одеську і Миколаївську області. Через це в Одесі ситуація погіршилася, ми плануємо найближчим часом усунути той дефіцит електрики, який є в місті".

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Деталі: Також проблема зберігається в Кривому Розі, там планують протягом 2-3 днів налагодити ситуацію і всіх споживачів під'єднати до мережі.

Пряма мова: "Найгірша ситуація в Харкові. Там ворог балістикою намагався знищити практично всі об’єкти магістрального рівня, які живлять місто… Там треба трошки більше часу на відновлення. Складно давати точний прогноз, але думаю, що наприкінці цього – на початку наступного тижня ми зможемо ще покращити ситуацію".

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