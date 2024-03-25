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Ситуацію з електропостачанням у Харкові можуть покращити до кінця тижня – Укренерго

Тетяна ОлійникПонеділок, 25 березня 2024, 23:53
Ситуацію з електропостачанням у Харкові можуть покращити до кінця тижня – Укренерго
Харків 24 березня. Фото - Ігор Лептуга / Накипіло

За даними правління "Укренерго" в Харкові станом на 25 березня залишається найскладніша ситуація з електропостачанням по Україні.

Джерело: голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в "УП.Підсумки"

Пряма мова: "Сьогодні вночі ворог атакував два південних регіони – Одеську і Миколаївську області. Через це в Одесі ситуація погіршилася, ми плануємо найближчим часом усунути той дефіцит електрики, який є в місті".

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Деталі: Також проблема зберігається в Кривому Розі, там планують протягом 2-3 днів налагодити ситуацію і всіх споживачів під'єднати до мережі.

Пряма мова: "Найгірша ситуація в Харкові. Там ворог балістикою намагався знищити практично всі об’єкти магістрального рівня, які живлять місто… Там треба трошки більше часу на відновлення. Складно давати точний прогноз, але думаю, що наприкінці цього – на початку наступного тижня ми зможемо ще покращити ситуацію".   

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • 23 березня у Харкові та області без світла залишались 275 тисяч споживачів, при цьому, відновили електропостачання у 440 тисяч споживачів.
  • 24 березня у Харкові ввели погодинні обмеження електроенергії для 200 тисяч абонентів.
  • Через дефіцит електроенергії у Харкові достроково закінчують опалювальний сезон з 26 березня. 

Теми: електроенергіяХарківблекаут
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