Ситуацию с электроснабжением в Харькове могут улучшить до конца недели – Укрэнерго
По данным правления "Укрэнерго" в Харькове на 25 марта остается самая сложная ситуация с электроснабжением по Украине.
Источник: председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в "УП.Итоги"
Прямая речь: "Сегодня ночью враг атаковал два южных региона – Одесскую и Николаевскую области. Поэтому в Одессе ситуация ухудшилась, мы планируем в ближайшее время устранить тот дефицит электричества, который есть в городе".
Детали: Также проблема сохраняется в Кривом Роге, там планируют в течение 2-3 дней наладить ситуацию и всех потребителей подключить к сети.
Прямая речь: "Худшая ситуация в Харькове. Там враг баллистики пытался уничтожить практически все объекты магистрального уровня, которые питают город… Там нужно немного больше времени на восстановление. Сложно давать точный прогноз, но думаю, что в конце этого – в начале следующей недели мы сможем еще улучшить ситуацию".
Предистория:
- 23 марта в Харькове и области без света оставались 275 тысяч потребителей, при этом, восстановили электроснабжение у 440 тысяч потребителей.
- 24 марта в Харькове ввели почасовые ограничения электроэнергии для 200 тысяч абонентов.
- Из-за дефицита электроэнергии в Харькове досрочно заканчивают отопительный сезон с 26 марта.