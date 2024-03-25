Ситуацию с электроснабжением в Харькове могут улучшить до конца недели – Укрэнерго

По данным правления "Укрэнерго" в Харькове на 25 марта остается самая сложная ситуация с электроснабжением по Украине.

Источник: председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в "УП.Итоги"

Прямая речь: "Сегодня ночью враг атаковал два южных региона – Одесскую и Николаевскую области. Поэтому в Одессе ситуация ухудшилась, мы планируем в ближайшее время устранить тот дефицит электричества, который есть в городе".

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Детали: Также проблема сохраняется в Кривом Роге, там планируют в течение 2-3 дней наладить ситуацию и всех потребителей подключить к сети.

Прямая речь: "Худшая ситуация в Харькове. Там враг баллистики пытался уничтожить практически все объекты магистрального уровня, которые питают город… Там нужно немного больше времени на восстановление. Сложно давать точный прогноз, но думаю, что в конце этого – в начале следующей недели мы сможем еще улучшить ситуацию".

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