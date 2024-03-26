Росіяни запускали "Шахеди" з Чорного моря

У ніч на вівторок російські загарбники запускали групу "Шахедів" з Чорного моря. Повітряна тривога лунала більше години.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Група "Шахедів" з Чорного моря на Миколаївщину!"

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Деталі: Повітряна тривога оголошена в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

Доповнено: О 2.25 стало відомо про "Шахеди", які летять на Миколаїв з півдня.

Також БпЛА рухаються вздовж узбережжя Миколаївщини у напрямку Одещини.

ВІДЕО ДНЯ

О 3.48 пролунав відбій повітряної загрози.