Росіяни запускали "Шахеди" з Чорного моря
Вівторок, 26 березня 2024, 02:24
У ніч на вівторок російські загарбники запускали групу "Шахедів" з Чорного моря. Повітряна тривога лунала більше години.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Група "Шахедів" з Чорного моря на Миколаївщину!"
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Деталі: Повітряна тривога оголошена в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.
Доповнено: О 2.25 стало відомо про "Шахеди", які летять на Миколаїв з півдня.
Також БпЛА рухаються вздовж узбережжя Миколаївщини у напрямку Одещини.
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О 3.48 пролунав відбій повітряної загрози.