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Россияне запускали "Шахеды" с Черного моря

Алена ИвашкивВторник, 26 марта 2024, 02:24
Россияне запускали Шахеды с Черного моря
Карта alerts.in.ua

В ночь на вторник российские захватчики запускали группу "Шахедов" из Черного моря. Воздушная тревога звучала больше часа.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Группа "Шахедов" с Черного моря на Николаевщину!" 

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Детали: Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

Дополнено: В 2.25 стало известно о "Шахедах", которые летят на Николаев с юга.
Также БПЛА двигаются вдоль побережья Николаевщины в направлении Одесщины.

В 3.48 раздался отбой воздушной угрозы.

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Темы: воздушная тревогаШахедвойна
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