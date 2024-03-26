Россияне запускали "Шахеды" с Черного моря

В ночь на вторник российские захватчики запускали группу "Шахедов" из Черного моря. Воздушная тревога звучала больше часа.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Группа "Шахедов" с Черного моря на Николаевщину!"

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Детали: Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

Дополнено: В 2.25 стало известно о "Шахедах", которые летят на Николаев с юга.

Также БПЛА двигаются вдоль побережья Николаевщины в направлении Одесщины.

В 3.48 раздался отбой воздушной угрозы.