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Польща і НАТО обговорили інцидент з російською ракетою

Олена ІвашківВівторок, 26 березня 2024, 04:45
Польща і НАТО обговорили інцидент з російською ракетою
Радослав Сікорський та Єнс Столтенберг, фото: МЗС Польщі

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський поінформував генсека НАТО Єнса Столтенберга про подробиці інциденту з російською ракетою, яка порушила повітряний простір Польщі 24 березня.

Джерело: МЗС Польщі

Деталі: Глава польської дипломатії підкреслив, що це черговий випадок, коли дії Росії загрожують безпеці країн-членів НАТО.

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Під час розмови піднімалися питання шляхів зміцнення безпеки повітряного простору Польщі та союзників, а також майбутня зустріч міністрів закордонних справ НАТО, яка буде зосереджена на підготовці до Вашингтонського саміту НАТО в липні.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше у ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд. 
  • У зв'язку з інцидентом Польща оголосила про наміри викликати посла РФ і вручити йому ноту протесту.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що від посла РФ вимагатимуть пояснень щодо інциденту з російською ракетою, але водночас визнав, що навряд їх вдасться отримати.
  • Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.

Теми: ПольщаНАТО
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