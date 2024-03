Польща і НАТО обговорили інцидент з російською ракетою

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський поінформував генсека НАТО Єнса Столтенберга про подробиці інциденту з російською ракетою, яка порушила повітряний простір Польщі 24 березня.

Джерело: МЗС Польщі

Деталі: Глава польської дипломатії підкреслив, що це черговий випадок, коли дії Росії загрожують безпеці країн-членів НАТО.

Today, FM @sikorskiradek held a phone call 📞 with @NATO Secretary General @jensstoltenberg, during which he briefed the SG on the details of yesterday’s violation of 🇵🇱 airspace by a Russian cruise missile. pic.twitter.com/pCAf3eazsi