Польша и НАТО обсудили инцидент с российской ракетой
Глава МИД Польши Радослав Сикорский проинформировал генсека НАТО Йенса Столтенберга о подробностях инцидента с российской ракетой, которая нарушила воздушное пространство Польши 24 марта.
Источник: МИД Польши
Детали: Глава польской дипломатии подчеркнул, что это очередной случай, когда действия России угрожают безопасности стран-членов НАТО.
Today, FM @sikorskiradek held a phone call 📞 with @NATO Secretary General @jensstoltenberg, during which he briefed the SG on the details of yesterday’s violation of 🇵🇱 airspace by a Russian cruise missile. pic.twitter.com/pCAf3eazsi— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) March 25, 2024
Во время разговора поднимались вопросы путей укрепления безопасности воздушного пространства Польши и союзников, а также предстоящая встреча министров иностранных дел НАТО, которая будет сосредоточена на подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО в июле.
Предыстория:
- Ранее в ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.
- В связи с инцидентом Польша объявила о намерениях вызвать посла РФ и вручить ему ноту протеста.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что от посла РФ потребуют объяснений относительно инцидента с российской ракетой, но в то же время признал, что вряд ли их удастся получить.
- В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.