Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша и НАТО обсудили инцидент с российской ракетой

Алена ИвашкивВторник, 26 марта 2024, 04:45
Польша и НАТО обсудили инцидент с российской ракетой
Радослав Сикорский и Йенс Столтенберг, фото: МИД Польши

Глава МИД Польши Радослав Сикорский проинформировал генсека НАТО Йенса Столтенберга о подробностях инцидента с российской ракетой, которая нарушила воздушное пространство Польши 24 марта.

Источник: МИД Польши

Детали: Глава польской дипломатии подчеркнул, что это очередной случай, когда действия России угрожают безопасности стран-членов НАТО.

Реклама:

Во время разговора поднимались вопросы путей укрепления безопасности воздушного пространства Польши и союзников, а также предстоящая встреча министров иностранных дел НАТО, которая будет сосредоточена на подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО в июле.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ранее в ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.
  • В связи с инцидентом Польша объявила о намерениях вызвать посла РФ и вручить ему ноту протеста.
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что от посла РФ потребуют объяснений относительно инцидента с российской ракетой, но в то же время признал, что вряд ли их удастся получить.
  • В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.

Темы: ПольшаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие

Возле Днепра сбили российскую Х-59

Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии

Зеленский уволил Шефира и нескольких своих советников

ISW: РПЦ МП предложила Кремлю ультранационалистическую идеологию

Все новости...

Читайте УП В Google News

Польша
В Генштабе Польши считают инцидент с российской ракетой "преднамеренным действием"
Польша создаст военную вертолетную базу недалеко от границы с Украиной
Получим демагогию вместо объяснений: глава МИД Польши об инциденте с ракетой РФ
Последние новости
17:37
футбол"Черноморец" разгромил "Полесье" в Житомире. Хет-трик на счету Авагимяна
17:32
Meta не может задержать пересмотр условий конфиденциальности
17:14
Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне, пока частично
17:02
Кадровые изменения в Офисе президента: почему Зеленский уволил Смирнова, Днипрова та Шефира
17:01
Во Львове на систему е-билетов была осуществлена хакерская атака – горсовет
16:52
фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие
16:37
Британская разведка оценила прогресс РФ в последние недели и ее способность поглощать потери
16:29
Кличко задекларировал миллион гривен дохода и зарегистрирован в квартире брата
16:28
Американка, которая самостоятельно сделала аборт, требует 1 млн долларов возмещения за 2 дня в тюрьме
16:01
Середу признали лучшим спортсменом 2023 года по версии European Aquatics
Все новости...
Реклама: