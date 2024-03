Польша и НАТО обсудили инцидент с российской ракетой

Глава МИД Польши Радослав Сикорский проинформировал генсека НАТО Йенса Столтенберга о подробностях инцидента с российской ракетой, которая нарушила воздушное пространство Польши 24 марта.

Источник: МИД Польши

Детали: Глава польской дипломатии подчеркнул, что это очередной случай, когда действия России угрожают безопасности стран-членов НАТО.

Today, FM @sikorskiradek held a phone call 📞 with @NATO Secretary General @jensstoltenberg, during which he briefed the SG on the details of yesterday’s violation of 🇵🇱 airspace by a Russian cruise missile. pic.twitter.com/pCAf3eazsi