ХАМАС не згоден віддати заручників: вимагає виведення військ
ХАМАС поінформував посередників, що дотримуватиметься своєї початкової позиції та вимагає повного припинення вогню, яке передбачає виведення ізраїльських військ із Сектора Гази, повернення переміщених палестинців і "реальний" обмін полоненими.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: Відповідь терористичної групи пояснюється тим, що Ізраїль "не відповів на жодну з основних вимог нашого народу та нашого опору (ХАМАС): всеосяжне припинення вогню, вихід із Сектора Гази, повернення переміщених осіб і реальний обмін полоненими".
Ізраїль постійно відхиляв вимоги ХАМАС щодо повного виведення військ і постійного припинення вогню, тоді як терористична група обумовлювала будь-які подальші звільнення заручників зобов’язаннями Ізраїлю припинити війну.
Ізраїль відкинув цю вимогу як оману та наполягав на тому, що його військова кампанія зі знищення військових і управлінських можливостей ХАМАС буде відновлена після виконання будь-якої угоди щодо перемир’я і обміну заручниками.
Передісторія:
- У неділю стало відомо, що Ізраїль погодився на пропозицію США щодо обміну полоненими та заручниками. Відповідно до неї, може бути звільнено близько 700 палестинських ув'язнених, серед яких 100 відбувають довічне ув'язнення за вбивства громадян Ізраїлю, в обмін на звільнення 40 ізраїльських заручників. Посередники чекали на відповідь ХАМАСу.
- У понеділок Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою негайного припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими терористами з ХАМАС, а також звільнення всіх заручників після того, як США утрималися при голосуванні. Решта 14 членів Радбезу проголосували за резолюцію, яку запропонували 10 її обраних членів.