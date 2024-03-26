ХАМАС не згоден віддати заручників: вимагає виведення військ

ХАМАС поінформував посередників, що дотримуватиметься своєї початкової позиції та вимагає повного припинення вогню, яке передбачає виведення ізраїльських військ із Сектора Гази, повернення переміщених палестинців і "реальний" обмін полоненими.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Відповідь терористичної групи пояснюється тим, що Ізраїль "не відповів на жодну з основних вимог нашого народу та нашого опору (ХАМАС): всеосяжне припинення вогню, вихід із Сектора Гази, повернення переміщених осіб і реальний обмін полоненими".

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Ізраїль постійно відхиляв вимоги ХАМАС щодо повного виведення військ і постійного припинення вогню, тоді як терористична група обумовлювала будь-які подальші звільнення заручників зобов’язаннями Ізраїлю припинити війну.

Ізраїль відкинув цю вимогу як оману та наполягав на тому, що його військова кампанія зі знищення військових і управлінських можливостей ХАМАС буде відновлена ​​після виконання будь-якої угоди щодо перемир’я і обміну заручниками.

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