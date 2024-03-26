ХАМАС не согласен отдать заложников: требует вывода войск
ХАМАС проинформировал посредников, что будет придерживаться своей первоначальной позиции и требует полного прекращения огня, которое предусматривает вывод израильских войск из Сектора Газа, возвращение перемещенных палестинцев и "реальный" обмен пленными.
Источник: The Times of Israel
Детали: Ответ террористической группы объясняется тем, что Израиль "не ответил ни на одно из основных требований нашего народа и нашего сопротивления (ХАМАС): всеобъемлющее прекращение огня, выход из Сектора Газа, возвращение перемещенных лиц и реальный обмен пленными".
Израиль постоянно отклонял требования ХАМАС относительно полного вывода войск и постоянного прекращения огня, тогда как террористическая группа обуславливала любые дальнейшие освобождения заложников обязательствами Израиля прекратить войну.
Израиль отверг это требование как обман и настаивал на том, что его военная кампания по уничтожению военных и управленческих возможностей ХАМАС будет возобновлена после выполнения любого соглашения о перемирии и обмене заложниками.
Предыстория:
- В воскресенье стало известно, что Израиль согласился на предложение США по обмену пленными и заложниками. Согласно ему, может быть освобождено около 700 палестинских заключенных, среди которых 100 отбывают пожизненное заключение за убийства граждан Израиля, в обмен на освобождение 40 израильских заложников. Посредники ждали ответа ХАМАСа.
- В понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня между Израилем и палестинскими террористами из ХАМАС, а также освобождения всех заложников после того, как США воздержались при голосовании. Остальные 14 членов Совбеза проголосовали за резолюцию, которую предложили 10 его избранных членов.