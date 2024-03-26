ХАМАС не согласен отдать заложников: требует вывода войск

ХАМАС проинформировал посредников, что будет придерживаться своей первоначальной позиции и требует полного прекращения огня, которое предусматривает вывод израильских войск из Сектора Газа, возвращение перемещенных палестинцев и "реальный" обмен пленными.

Источник: The Times of Israel

Детали: Ответ террористической группы объясняется тем, что Израиль "не ответил ни на одно из основных требований нашего народа и нашего сопротивления (ХАМАС): всеобъемлющее прекращение огня, выход из Сектора Газа, возвращение перемещенных лиц и реальный обмен пленными".

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Израиль постоянно отклонял требования ХАМАС относительно полного вывода войск и постоянного прекращения огня, тогда как террористическая группа обуславливала любые дальнейшие освобождения заложников обязательствами Израиля прекратить войну.

Израиль отверг это требование как обман и настаивал на том, что его военная кампания по уничтожению военных и управленческих возможностей ХАМАС будет возобновлена после выполнения любого соглашения о перемирии и обмене заложниками.

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